Guilty Gear Strive: Bedman è pronto a gettarsi in azione con il Season Pass 2

Se negli ultimi giorni l'utenza è stata impaziente per l'arrivo di Guilty Gear Strive su Xbox Series X e Game Pass, successivamente approdato il 7 marzo, adesso è giunto il momento di attendere con trepidazione l'arrivo del Season Pass 2 di Guilty Gear Strive. Oggi è arrivato il momento di vedere le prime novità prossimamente in uscita.

Nel corso delle ultime ore, Arc System ha annunciato una parte dei contenuti che saranno disponibili a partire dal 6 aprile con il Season Pass 2 per tutti i giocatori. Tra le novità che sopraggiungeranno, come lo stage aggiuntivo "Fairy's Forest Factory", il team di sviluppo ha mostrato in pompa magna il nuovo personaggio "Bedman?".

L'ultima iterazione della storica saga è pronta ad accogliere a braccia aperte tanti nuovi contenuti, i quali verranno rilasciati solo a partire dalle prossime settimane. Intanto, però, Arc System ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al venturo Season Pass dell'opera di Daiskue Ishiwatari. Il tutto, come di consueto, è stato comunicato anche attraverso l'account Twitter ufficiale di Guilty Gear.

"Bedman? è un personaggio specializzato in combinazioni difficili, con mosse speciali che si attivano automaticamente". La breve introduzione al combattente che si unisce al roster di gioco, accompagnata dal relativo video di presentazione, alimenta ancora le alte attese dei fan di lunga durata di Guilty Gear. In attesa del fatidico 6 aprile, vi invitiamo a recuperare la recensione dell'emblema della nuova generazione dei picchiaduro 2D Guilty Gear Strive.