Guilty Gear Strive, più bello di un anime: analisi della Beta

Arc System Works ha lanciato su PS4 la Closed Beta di Guilty Gear Strive, nuovo episodio della celebre serie di picchiaduro. Durante il nostro test abbiamo trovato un titolo dalla componente artistica di altissimo livello ma con diverse componenti ancora da migliorare.

Guilty Gear Strive nasce con l'intento di creare un picchiaduro basato su un universo molto riconoscibile dagli appassionati, ma con meccaniche molto semplificate per consentire di goderne a tutte le tipologie di giocatori. La prima cosa che giunge all'attenzione una volta entrati in una delle arene di combattimento della Beta, è lo spettacolare colpo d'occhio: anche se si tratta di una versione non completa, le animazioni dei lottatori e gli sfondi sono tra i più belli mai visti in un picchiaduro.

Giocando, però, ci si rende conto che l'interfaccia utente può ancora essere migliorata, mentre il sistema di combattimento mostra il fianco ad alcuni evidenti difetti: gli attacchi risultano sbilanciati, con alcune mosse che arrecano un quantitativo smisurato di danni. Il risultato? Alcuni round si concludono troppo in fretta, lasciando ai contendenti un forte senso di incompletezza.

Sono difetti risolvibili? Ne discutiamo nella Video Analisi della Beta di Guilty Gear Strive che abbiamo allegato in cima a questa notizia e che vi consigliamo assolutamente di vedere. Tra le nostre pagine trovate anche l'anteprima di Guilty Gear Strive realizzata dall'esperto di picchiaduro Antonello "SchiacciSempre" Gaeta