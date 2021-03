Guilty Gear Strive: cambiano i contenuti dell'Early Access

Arc System Works ha annunciato che l'Early Access di Guilty Gear Strive permetterà di accedere a tutti i personaggi e le modalità di gioco, a differenza di quanto comunicato nei mesi scorsi. Chiunque decida di acquistare le versioni Deluxe e Ultimate inizierà a giocare tre giorni prima alla versione completa del picchiaduro.

Fino ad oggi l'accesso anticipato avrebbe dovuto permettere di giocare con il prologo dello Story Mode con 13 personaggi a disposizione mentre adesso le cose sono cambiate e gli sviluppatori hanno confermato che con la versione Early Access (disponibile dall'8 giugno) si avrà accesso a tutte le modalità offline e online, a tutti i capitoli della modalità storia e all'intero roster composto da 15 lottatori. L'accesso anticipato sarà disponibile solamente su PS4 e PS5 mentre non è previsto su PC.

Il team ha poi svelato anche i contenuti del Season Pass, il pass stagionale della prima stagione includerà cinque personaggi extra, due stage bonus e cinque colori aggiuntivi per tutti i lottatori, oltre al capitolo Another Story nello Story Mode. Chiunque acquisti la versione fisica o digitale prima del 25 giugno riceverà anche due colori extra per Sol e Ky.

Infine, chi ha partecipato all'Open Beta dovrebbe godere di un giorno di accesso anticipato, al momento però non ci sono dettagli in merito. Guilty Gear Strive uscirà l'11 giugno su PS4, PS5 e PC, una seconda Beta Pubblica di Guilty Gear Strive potrebbe arrivare nelle prossime settimane.