Guilty Gear Strive colpisce al centro: il fantastico picchiaduro nella nostra video recensione!

Tra le nuove uscite videoludiche di giugno 2021, ha trovato spazio anche la nuova produzione firmata dagli autori di Dragon Ball FighterZ, con Guilty Gear: Strive che si appresta a debuttare.

Il picchiaduro è infatti atteso per il prossimo venerdì 11 giugno 2021, con pubblicazione in programma su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Con un'estetica che ibrida visuali 2D e 3D e tonalità in cel-shading, il nuovo Guilty Gear punta a dare una conclusione all'arco narrativo iniziato dalla serie ormai due decenni fa. Portando in scena volti ampiamente noti agli appassionati e combattenti inediti, il gioco di Arc System Works propone una formula vincente, che rispetta a pieno i canoni della serie Guilty Gear, rimediando al contempo ad alcune mancanze delle ultime produzioni della software house.



Il risultato complessivo è un picchiaduro in stile anime che ha pienamente convinto il nostro Antonello "SchiacciSempre" Gaeta, che ne ha parlato in toni entusiastici nella sua recensione di Guilty Gear: Strive. All'appello non poteva però ovviamente mancare anche la video recensione del titolo, per offrire adeguato supporto visivo all'analisi proposta. Per tutti i dettagli sul gioco, vi invitiamo dunque a dedicarvi alla visione del filmato dedicato. Come sempre, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.