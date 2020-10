Guilty Gear Strive, data d'uscita per PS5, PS4 e PC: trailer, lottatori ed special edition

Durante un livestream svoltosi in Giappone quando da noi era ancora notte, Arc System Works ha svelato un bel po' di novità in merito a Guilty Gear Strive, inclusa la sua data d'uscita!

Cominciamo subito con l'informazione saliente: Guilty Gear Strive verrà lanciato il 9 aprile 2021 su PlayStation 5, PS4 e PC! L'annuncio della data di pubblicazione è avvenuto con il trailer che potete visionare in cima a questa notizia, che ci presenta la storia sulle note della canzone "Smell of the Game". Oltre alla Standard Edition, verranno messe in commercio anche due edizioni limitate, al momento confermate solamente per il mercato giapponese e accessibile con tre giorni di anticipo, dal 6 aprile 2021. La prima, la Deluxe Edition (solo digitale, 11.55 yen), offrirà il gioco base e il Season Pass, mentre l'Ultimate Edition (digitale e fisica, 13.750 yen), oltre ai contenuti della Deluxe, includerà anche un artbook in formato digitale, la colonna sonora digitale e dei colori speciali per i personaggi. I giocatori in Accesso Anticipato potranno giocare con 13 personaggi, al prologo della storia ed esclusivamente alle modalità offline. Dal 9 aprile verranno sbloccati tutti i contenuti, e il numero dei lottatori controllabili salirà a 15.

Il livestream di Arc System Works ha anche visto l'annuncio di due nuovi personaggi. Giovanna, guardia del corpo del presidente degli Stati Uniti d'America interpretata da Mayumi Shintani; Mito Anji, una vecchia conoscenza della serie. Il quindicesimo e ultimo lottatore verrà svelato prossimamente.

Personaggi giocabili al lancio

Sol Badguy Ky Kiske May Axl Low Faust Chipp Zanuff Potemkin Millia Rage Zato-1 Ramlethal Valentine Leo Whitefang Nagoriyuki Giovanna Anji Mito Da annunciare

Il roster di Guilty Gear Strive si espanderà dopo il lancio grazie ad un, che aggiungerà altri cinque lottatori, oltre a due nuovi stage, un Color Pack con cinque colori aggiuntivi per ogni personaggi e una storia inedita (forse un nuovo capitolo dello Story Mode). Arc System Works ha inoltre condiviso due video musicali, visibili in calce, e ha lasciato tutti i giocatori con la promessa che, giusto in tempo per festeggiare il nuovo anno.