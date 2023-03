Guilty Gear Strive ha una data su Xbox Series X e Game Pass: leak dal Microsoft Store

Nel settembre dello scorso anno, il team di Arc Stystem Works aveva annunciato il futuro arrivo di Guilty Gear Strive su Xbox One, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.

Sino a oggi, tuttavia, la software house non aveva confermato alcuna data precisa per il debutto della nuova versione del suo picchiaduro. A mutare questa situazione ci pensa a sorpresa il Microsoft Store. Nella pagina dedicata a Guilty Gear Strive, il negozio digitale verdecrociato indica infatti il titolo come in uscita la prossima settimana. La data riportata corrisponde al prossimo martedì 7 marzo 2023.

Tra pochissimi giorni, l'apprezzata produzione diverrà dunque accessibile su Xbox One e Xbox Series X|S. In aggiunta, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno trovare Guilty Gear Strive ad attenderli nel catalogo del servizio, senza alcun costo aggiuntivo. Stando ai dettagli riportati su Microsoft Store, il picchiaduro avrà un peso pari a 22,8 GB.



Con oltre un milione di copie vendute per Gulty Gear Strive, Arc System Works raggiunge ora una nuova fetta di pubblico, grazie alla realizzazione dei porting destinati alle console del colosso di Redmond. Gli utenti attivi sulle nuove piattaforme potranno inoltre beneficiare della presenza di una community già nutrita, da affrontare in sfide multiplayer grazie al supporto al cross-play.