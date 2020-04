Guilty Gear Strive, nuovi trailer per il gioco PS4: presentati Sol Badguy e Kiske

Come promesso dal team di sviluppo, in concomitanza con lo svolgimento della Closed Beta di Guilty Gear Strive, sono stati pubblicati nuovi trailer dedicati ai combattenti presenti nel picchiaduro.

I primi ad essere stati introdotti sono Sol Badguy e Ky Kiske. Per entrambi, il team di Arc System Works, già autore della serie e più recentemente creatore di Dragon Ball FighterZ, ha confezionato un apposito trailer, che introduce le meccaniche e le abilità specifiche di ognuno dei due lottatori. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare lo stile di combattimento di Sol Badguy. Specularmente, in calce potete invece trovare il filmato dedicato a Ky Kiske. Cosa ve ne pare?

Il programma di presentazione del roster di Guilty Gear Strive non è comunque finito: la software house ha infatti intenzione di rendere disponibili ulteriori trailer introduttivi. Di seguito, vi riportiamo dunque date e orari di pubblicazione dei prossimi filmati dedicate ai personaggi che andranno a comporre la formazione di lottatori del nuovo Guilty Gear:

15 Aprile alle 12:00 JST – Starter Guide #3: May

15 Aprile alle 13:00 JST – Starter Guide #4: Axl Low

16 Aprile alle 12:00 JST – Starter Guide #5: Chipp Zanuff

16 Aprile alle 13:00 JST – Starter Guide #6: Potemkin

17 Aprile alle 12:00 JST – Starter Guide #7: Faust

In chiusura, ricordiamo che il gioco non ha una data di pubblicazione precisa al momento, ma è già stato confermato che Guilty Gear Strive arriverà in Europa su PlayStation 4 grazie all'opera di Bandai Namco.