Guilty Gear Strive: il nuovo gameplay trailer è dedicato a Anji Mito e I-No

Dopo aver ricevuto il feedback della community a seguito della fase Beta pubblicata su PlayStation 4 e PS5, Arc System Works ha deciso di rinviare per la seconda volta Guilty Gear Strive, per far sì che il promettente picchiaduro in 2.5D non deluda le aspettative dei fan.

Nonostante la data di lancio sia ora più lontana, gli sviluppatori hanno deciso di continuare a promuovere in pompa magna il loro nuovo fighting game con un gameplay trailer incentrato sui personaggi di Anji Mito e I-No, che per la prima volta mettono in bella mostra tutte le proprie potenzialità sul campo di battaglia.

Se Anjii Mito si servirà dei suoi due ventagli per mettere alle corde i propri avversari, I-No affronterà i suoi nemici a suon di note hard rock con la sua tagliente chitarra elettrica. Oltre ad essere un picchiaduro molto tecnico, Guilty Gear Strive, come da tradizione della serie e delle altre produzioni targate Arc System, punta molto sull'impatto tecnico e stilistico, che in questo nuovo capitolo della saga sembra aver toccato un nuovo apice.

Lasciandovi alla visione del gameplay trailer, vi ricordiamo che Guilty Gear Strive sarà disponibile a partire dall'11 giugno su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. Stando alle analisi tecniche emerse in rete nei giorni scorsi, il titolo girerà in 4K/60fps su PS5, 1080p su PS4 Pro e 864p/60fps su PS4, ma non è detto che dopo il recente rinvio le cose possano cambiare, nonostante la decisione sia stata presa principalmente per risolvere i problemi riguardanti le lobby e la stabilità generale dei server. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Guilty Gear Strive, a cura di Antonello "SchiacciSempre" Gaeta.