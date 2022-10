Guilty Gear Strive: Open Beta Cross-Play su PS5, Xbox Series X e PC, ecco date e contenuti

In previsione dell'arrivo di Guilty Gear Strive su Xbox Game Pass, il team di Arc System Works invita tutti gli appassionati di picchiaduro a partecipare all'Open Beta per il multiplayer in Cross-Play su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

I test pianificati dalla software house di Yokohama serviranno a 'stressare' i server e il netcode in funzione, appunto, dell'approdo di Guilty Gear Strive su piattaforme Xbox e nel catalogo del Game Pass.

La fase di Open Beta avrà luogo su PC, PS5 e Xbox Series X/S nelle giornate tra il 14 e il 17 ottobre. Per tutta la durata della prova i partecipanti ai test potranno accedere ai 21 personaggi del roster, dai lottatori 'base' ai combattenti introdotti con DLC e update. Quanto alle modalità accessibili, Arc System Works conferma la possibilità di fruire liberamente il Tutorial e le sfide delle modalità Mission, Survival, Training e VS COM VS 2P, oltre ovviamente all'intera offerta ludica del comparto multiplayer con i Match Online (Rank Tower, Open Park e Player Match).

Sempre nel corso della beta a porte aperte si avrà accesso anche alla Galleria dei modelli in alta definizione dei lottatori e alla sezione Digital Fugure, all'interno della quale poter modificare l'aspetto delle ambientazioni agendo sui PNG, sugli effetti e sugli oggetti dello scenario.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Guilty Gear Strive, la nuova generazione dei picchiaduro 2D.