Guilty Gear Strive: Open Beta estesa, presentata la lottatrice hard rock I-No

In occasione della seconda edizione Japan Fighting Game Publishers Roundtable, Arc System Works ha portato buone nuove a tutti i fan di Guilty Gear Strive, nuovo picchiaduro della casa destinato a vedere la luce tra meno di due mesi.

Tanto per cominciare, lo sviluppatore giapponese ha annunciato che l'Open Beta di Guilty Gear Strive, attualmente in corso su PlayStation 4 e PS5, è stata estesa. Il termine, inizialmente previsto per le ore 15:59 di oggi 21 febbraio, è stato spostato alle ore 15:59 martedì 23 febbraio. L'estensione è stata presa in considerazione e infine approvata dopo la comparsa di una serie di problemi ai server che hanno impedito a molti giocatori di connettersi. Tenete tuttavia presente che il client dell'Open Beta potrà essere scaricato fino alle 15:59 di oggi, pertanto mettetelo subito in download dal PlayStation Store se non lo avete ancora fatto:

Arc System Works ha inoltre colto l'occasione per presentare il. È una lei, si chiamaed è descritta come una "strega hard rock" che combatte imbracciando una chitarra elettrica e che non si fa alcuno scrupolo nell'utilizzare il suo fascino per irretire gli uomini. Potete ammirare il suo moveset nel trailer di presentazione allegato in apertura di notizia. Guilty Gear Strive verrà lanciato il 9 aprile su PlayStation 4, PS5 e PC.