Guilty Gear Strive: il picchiaduro arriva su Xbox One, Series X e Game Pass

Con oltre un milione di copie vendute per Guilty Gear: Strive, è tempo per l'apprezzato picchiaduro di raggiungere anche l'ecosistema videoludico di casa Microsoft.

Dal palco del Tokyo Game Show 2022, il colosso di Redmond ed Arc System Works confermano infatti che il titolo sarà presto disponibile anche su Xbox One e Xbox Series X|S. Dopo un esordio in esclusiva su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, Guilty Gear: Strive non solo debutta sulle console verdecrociate, ma anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Molto presto, dunque, l'utenza abbonata al servizio potrà cimentarsi in scontri all'ultimo colpo senza alcun costo aggiuntivo.

In occasione dell'annuncio, non è stata purtroppo confermata alcuna data precisa per il nuovo esordio di Guilty Gear: Strive. Arc System Works e Microsoft garantiscono tuttavia che il picchiaduro esordirà su Xbox One, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass nel corso della primavera 2023.



In attesa di maggiori dettagli sulle tempistiche, ricordiamo che l'evento nipponico a marchio Xbox ha portato con sé tante altre novità per il servizio di abbonamento di Redmond. Tra queste ultime, ricordiamo in particolare il prossimo arrivo di Deathloop nel catalogo di Xbox Game Pass.