Guilty Gear Strive per PlayStation 4 annunciato con un trailer

Durante le finali dell'evento ArcRevo World Tour 2019, Arc System Works ha annunciato che il prossimo episodio di Guilty Gear si intitolerà Guilty Gear Strive e uscirà nel corso del 2020 in Giappone su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Per l'occasione lo studio ha pubblicato un trailer del gioco ed ha rivelato che un nuovo video verrà diffuso a gennaio durante l'evento Frosty Faustings XII che si terrà a Wheeling, nell'Illinois. Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli su Guilty Gear Strive, l'unica piattaforma confermata è PS4 e il lancio è previsto come detto per la fine del prossimo anno in Asia, nessuna conferma riguardo un possibile debutto in Nord America ed Europa.

Arc System Works ha più volte dichiarato che il nuovo Guilty Gear sarà una ripartenza per la serie, con l'obiettivo di dare nuova luce ad un franchise amatissimo dagli appassionati di picchiaduro 2D. Restiamo in attesa di saperne di più su questo progetto. Cosa vi aspettate da Guilty Gear Strive? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione.