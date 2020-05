Guilty Gear Strive per PS4 rimandato per Coronavirus

Arc System Works ha annunciato che Guilty Gear Strive non uscirà quest'anno come inizialmente previsto, il gioco arriverà solamente nel 2021 a causa di problemi logistici legati alla pandemia Coronavirus e alla volontà di migliorare alcuni aspetti del progetto in base ai feedback ricevuti.

Il produttore Takeshi Yamanaka si scusa per il ritardo ma fa sapere che questo si è reso assolutamente necessario per garantire gli standard di qualità imposti da Arc System Works. Il team sta affrontando varie difficoltà legate allo sviluppo in Smart Working e questo ha costretto la compagnia a prolungare i lavori, inoltre il producer fa sapere che questo tempo extra verrà utilizzato per ottimizzare e migliorare il gioco in base ai feedback ricevuti dai giocatori durante la fase Beta.

Guilty Gear Strive è ora atteso per il 2021 in Europa esclusiva su PlayStation 4, distribuito da Bandai Namco, al momento non sono state annunciate versioni per altre piattaforme. L'analisi della Beta di Guilty Gear Strive ha evidenziato un picchiaduro bello da vedere ma con qualche criticità sul fronte del gameplay e dei contenuti, aspetti destinati a migliorare prima del lancio ufficiale.