Guilty Gear Strive: rimossi silenziosamente i riferimenti a Taiwan, Tibet e Uiguri

Con l'ultimo update pubblicato per il suo picchiaduro, sembra proprio che Arc System Works abbia rimosso da Guilty Gear Strive i riferimenti a Taiwan, Tibet, Corea, Singapore, Mongolia, Siberia e all'etnia degli Uiguri.

Come i fan della serie già sapranno, Guilty Gear presenta un universo narrativo piuttosto ricco e sfaccettato, e pone le sue basi su una visione del mondo alternativa rispetto a quella reale, in cui trovano spazio anche magie e tecnologie occulte. Il picchiaduro presenta un glossario in cui vengono riportati minuziosamente tutti i dettagli riguardanti i Paesi del mondo, ed è proprio tramite questa feature che alcuni giocatori hanno notato un'anomalia dopo l'ultimo aggiornamento del fighting game 2.5D.

I riferimenti alle nazioni, regioni ed etnie sopracitate sono improvvisamente scomparsi dai database del gioco, senza alcun tipo di preavviso da parte dello studio di sviluppo. Per gli utenti è stato però semplice unire i puntini e giungere alla conclusione che l'operazione di censura e rimozione sia stata attuata per non suscitare le eventuali reazioni negative da parte del governo cinese, che non si trova in rapporti idilliaci con alcuni dei popoli presi in esame (vedasi il caso degli Uiguri). È dunque possibile che, per salvaguardare il gioco in territorio cinese, Arc System abbia deciso di modificare alcuni aspetti del contesto narrativo di Guilty Gear Strive.

Le rimozioni sono avvenute in un primo momento nella versione Steam, ma sono poi state riscontrate anche nelle edizioni PlayStation 4 e PlayStation 5. Diversi sono i giocatori che si dicono delusi dal comportamento della software house nipponica, che per il momento si è rifiutata di fornire un commento al riguardo. Per quanto le motivazioni appaiano evidenti, sarà bene attendere che siano eventualmente gli sviluppatori a chiarire la situazione.