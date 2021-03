Guilty Gear Strive è stato rinviato, non uscirà ad aprile

Arc System Works ha annunciato che Guilty Gear Strive non uscirà ad aprile come inizialmente previsto, il gioco è ora atteso per l'11 giugno su PS4, PlayStation 5 e PC (via Steam), l'accesso anticipato tramite Deluxe e Ultimate Edition è ora programmato per l'8 giugno.

Guilty Gear Strive è l'ultimo arrivato nell'acclamata serie Guilty Gear. Creato da Daisuke Ishiwatari e sviluppato da Arc System Works, Guilty Gear Strive tiene fede alla reputazione della serie per la rivoluzionaria grafica ibrida 2D/3D con cel-shading e l'azione di gioco intensa e gratificante.

Lo studio giapponese si dice dispiaciuto per questo ritardo, la decisione è stata presa dopo aver valutato i feedback della community ricevuti dopo l'Open Beta, il team vuole essere sicuro di non deludere le altissime aspettative del pubblico e per questo ha bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto tra cui le lobby e la stabilità dei server.

Un ritardo di poco più di due mesi dunque, tempo che verrà utilizzato per rifinire il gioco e garantire che tutto funzioni nel migliore dei modi e senza intoppi. Questo è il secondo rinvio per Guilty Gear Strive, il gioco era inizialmente atteso per l'autunno 2020, finestra poi slittata all'aprile 2021 e ora a giugno.