Guilty Gear Strive: seconda Open Beta a metà maggio, date e dettagli

Arc System Works ha annunciato un secondo test pubblico per Guilty Gear Strive in programma su PS4 e PS5 dal 13 al 16 maggio. Questa nuova fase Open Beta permetterà di provare tutti i personaggi (compresi Anji Mito e I-NO) e includerà il doppiaggio in lingua inglese.

Quattro le modalità disponibili nella Open Beta: Versus, Tutorial, Training e Network, non sarà possibile invece provare lo Story Mode single player dal momento che l'obiettivo del test è quello di stressare i server e l'infrastruttura online.

Tutti coloro che hanno già scaricato il client per la precedente sessione di Open Beta non dovranno riscaricare il file ma solamente un aggiornamento, il Cross-Play tra PS4 e PS5 è completamente supportato, non è richiesto l'abbonamento PlayStation Plus per giocare online con la Beta.

Guilty Gear Strive uscirà il prossimo 11 giugno su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Windows (via Steam) le versioni Deluxe e Ultimate Edition permetteranno di iniziare a giocare con qualche giorno di anticipo a partire dall'8 giugno. Inizialmente previsto per il 2020, il picchiaduro di Arc System Works è stato più volte rimandato ma finalmente il gioco è pronto per la pubblicazione, lo studio approfitterà di queste ultime settimane per rifinire al meglio alcuni aspetti della produzione.