Guilty Gear Xrd Rev 2: arriva il rollback netcode su PC, ecco la data di lancio

Dopo averne originariamente preannunciato l'arrivo a settembre 2022, gli sviluppatori di Arc System Works forniscono all'utenza di Guilty Gear Xrd Revelator 2 una data di lancio per il tanto atteso rollback netcode che andrà inevitabilmente a migliorare la qualità dei match online del picchiaduro.

Non ci sarà da attendere molto prima del debutto di questa novità dal momento che Arc System ha annunciato che il rollback netcode sarà attivo in Guilty Gear Xrd Revelator 2 in versione PC a partire dal 20 gennaio. La software house giapponese ha inoltre ribadito che l'aggiunta riguarderà anche il primo Guilty Gear Xrd Rev, come aveva anticipato già da settembre.

Al momento non sono ancora state distribuite le patch notes dell'update, con Arc System che si è limitata a precisare che, come prevedibile, l'introduzione del rollback netcode contribuirà a ridurre il lag nei match e a rendere complessivamente migliore l'esperienza online. La funzionalità riesce a prevedere in anticipo le prossime mosse del giocatore, riducendo in questo modo al minimo la latenza tra gli input e le animazioni a schermo. A questo punto rimaniamo in attesa dei prossimi aggiornamenti dello studio di sviluppo per conoscere gli ulteriori dettagli riguardante l'aggiornamento.

Se siete in cerca di approfondimenti sull'apprezzato picchiaduro di Arc System, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Guilty Gear Xrd Rev 2.