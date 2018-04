Guilty Gear XX Accent Core Plus R annunciato per Nintendo Switch

Durante la Nexon Developers Conference 2018, lo studio Arc System Works ha annunciato l'arrivo di Guilty Gear su Switch. Purtroppo non si tratta di un nuovo episodio della popolare serie picchiaduro, bensì del porting di Guilty Gear XX Accent Core Plus R.

Uscito originariamente nel 2012 su PlayStation Vita, PS3, Xbox One e nel 2015 su PC, Guilty Gear XX Accent Core Plus R è uno dei più apprezzati episodi della serie, grazie a un roster incredibilmente vasto e meccaniche di gameplay ben equilibrate. L'edizione Switch includerà anche la colonna sonora originariamente inclusa nella versione coreana e composta da Shin Hae Chul.

Guilty Gear XX Accent Core Plus R per Nintendo Switch sarà disponibile in Giappone nel corso del 2018, l'edizione occidentale non è ancora stata ufficializzata ma le probabilità di vedere il gioco anche in Europa e Nord America appaiono decisamente levate.