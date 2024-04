Guinness World Record: quanto vale la più grande collezione di videogiochi al mondo?

Vi siete mai chiesti quale sia il valore complessivo della più grande collezione di videogiochi esistente al mondo? In caso di risposta affermativa, sappiate che ora è possibile conoscerne il costo.

Nel corso degli ultimi giorni, infatti, il detentore del Guinness World Record ha svelato ai microfoni del portale Unilad a quanto ammonta il costo della sua incredibile collezione di videogiochi in formato fisico. Antonio Romero Monteiro, questo è il nome dell’uomo dei record, conserva nella sua casa in quel di Richmond (Texas) la bellezza di 24.000 titoli, il cui valore complessivo è di 2,1 milioni di dollari. Non si tratta di una cifra precisa, ma solo della stima fatta dagli esperti di Guinness World Record che nel 2021 hanno analizzato il valore di mercato di ogni singolo prodotto presente nell’infinita collezione dell’uomo.

Per chi se lo stesse chiedendo, nel corso dell’intervista Antonio Romero Monteiro ha anche spiegato com’è nato tutto questo. Sembrerebbe che il recordman fosse un appassionato di titoli per Sega Genesis, la console per la quale ha iniziato ad accumulare videogiochi. L’obiettivo era quello di acquistare i giochi che aveva completato in gioventù, ma col tempo ha iniziato ad ampliare la collezione anche con prodotti che aveva semplicemente voglia di giocare: questo l’ha portato ad acquistare tutti i titoli disponibili per ogni console. L’uomo ha poi spiegato le difficoltà incontrate nel completamento di alcune collezioni per le vecchie console, poiché alcuni titoli sono pressoché impossibili da trovare a causa dello scarso numero di unità in circolazione.

Vista la presenza di pezzi molto rari, la collezione viene conservata con la massima attenzione. Stando alle parole di Monteiro, tutti i giochi sono in una stanza con aria condizionata che garantisce a tutti i titoli di restare in un ambiente con temperatura controllata. Come se non bastasse, i titoli più vecchi sono protetti con speciali buste in PVC che impediscono ai manuali di deteriorarsi.

Vi ricordiamo che Monteiro non detiene solo il record per la collezione videoludica più grande al mondo, poiché ha anche le collezioni più grandi di oggetti a tema Xbox, Sega, Nintendo e PlayStation. Insomma, questo collezionista si è dato parecchio da fare anche per quello che riguarda i gadget legati ai più grandi produttori di hardware.

