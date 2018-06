Guitar Hero Live: la piattaforma GHTV chiude il primo dicembre

Activision ha annunciato che dal primo dicembre 2018 chiuderà definitivamente Guitar Hero TV, la piattaforma di servizi di Guitar Hero Live, titolo pubblicato nel 2015, accolto tiepidamente da pubblico e critica.

Dopo oltre tre anni, Guitar Hero TV si appresta dunque a chiudere, nelle scorse ore Activision ha rimosso anche Guitar Hero Live per iOS da App Store e la possibilità di acquistare crediti, mentre la valuta virtuale in proprio possesso potrà essere spesa entro il 30 novembre 2018.

Guitar Hero TV è stato lanciato per offrire una piattaforma di contenuti per GH Live con tracce pubblicate a cadenza regolare e playlist a rotazione continua, purtroppo a causa dello scarso successo riscosso dal gioco, anche GHTV è stata accolta in maniera tiepida dal pubblico, da qui la decisione di Activision di staccare la spina al progetto.