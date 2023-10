Guitar Hero ritornerà in futuro? Nuove speranze da Bobby Kotick

Un tempo estremamente popolare tra i giocatori, con il passare degli anni la serie di Guitar Hero ha perso sempre più mordente fino ad essere messa in disparte dopo il mancato successo commerciale di Guitar Hero Live del 2015. Ma dopo tanti anni di assenza il brand potrebbe forse ritornare in scena.

Il CEO di Activision, Bobby Kotick, ha infatti citato un potenziale nuovo gioco della serie parlando delle grandi svolte che potrebbero arrivare per la sua compagnia qualora l'acquisizione da parte di Microsoft dovesse andare definitivamente in porto. In particolare, la fusione con il colosso di Redmond permetterebbe ad Activision di trarre vantaggio dalle tecnologie a disposizione di Microsoft per lo sviluppo dei propri giochi.

"Una grossa parte di ciò che caratterizza Microsoft è la ricerca, sviluppano nuove idee in settori straordinari. Avere accesso alle loro tecnologie IA e machine learning, alle analisi dati, ai nuovi modi di intendere lo sviluppo grafico: vedo un potenziale enorme per ciò che stiamo realizzando", afferma Kotick, che prosegue: "Il ritorno di Guitar Hero ed altre cose ancora non sarebbero possibili senza tutte queste differenti risorse. Solo pensare alle infinite possibilità che potrebbero arrivare in futuro è incredibilmente emozionante". Non è totalmente chiaro se un nuovo gioco della serie serie musicale è effettivamente già in sviluppo presso gli studi di Activision, tuttavia anche in precedenza Bobby Kotick non ha escluso il ritorno di Guitar Hero grazie alle possibilità offerte dalle moderne IA, e l'eventuale accesso alle tecnologie Microsoft potrebbe velocizzare ulteriormente questo percorso.

A settembre è arrivato il sì provvisorio del CMA all'affare Microsoft-Activision: l'acquisizione si sta dunque un poco alla volta avvicinando alla sua conclusione.