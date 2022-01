Guitar Hero: la serie risorgerà su Xbox? Il CEO di Activision si dice possibilista

In una recente intervista concessa a VentureBeat da Bobby Kotick, l'amministratore delegato di Activision Blizzard ha rivelato che nelle discussioni intavolate con Phil Spencer per il matrimonio da 70 miliardi di dollari tra Activision e Microsoft si è parlato anche del futuro della serie di Guitar Hero.

L'amministratore delegato del colosso videoludico statunitense ha fornito delle precisazioni sulle strategie attuate da Activision e, più precisamente, sui motivi che hanno spinto la compagnia ad accantonare l'idea di un nuovo capitolo di Guitar Hero: "È da tanto che voglio creare un nuovo Guitar Hero, ma c'era il problema dei team che avrei dovuto impegnare nello sviluppo del gioco e delle attività legate alla produzione, alla catena di approvvigionamento e al controllo qualità (delle periferiche musicali, ndr). La carenza di chip è enorme e ha aggiunto ulteriori problemi".

Kotick prosegue nel suo discorso affermando come "non c'erano i presupposti per creare un nuovo Guitar Hero. Certo, avevamo una visione davvero interessante di quello che sarebbe stato il prossimo Guitar Hero ma mi sono reso conto che non c'erano le risorse per portare avanti quell'idea". Per il boss di Activision (fino all'acquisizione di Microsoft, per il WSJ), l'ingresso dell'azienda nella famiglia Xbox potrebbe ridare slancio a quella visione e consentire ai fan di Guitar Hero di riabbracciare la loro amata serie rhythm game. Nell'intervista, Kotick cita anche l'IP di Skylanders come "tipologia di videogiochi che da soli non possiamo portare avanti per i problemi di produzione e di approvvigionamento, mentre con Microsoft possiamo farlo".