Gun Jam: l'FPS musicale si mostra in un nuovo video gameplay

Tra i primi giochi mostrati in occasione del Future Game Show troviamo Gun Jam, prodotto già annunciato in passato che torna a farsi vedere con un frenetico video gameplay.

Il filmato di gioco mostrato all'evento ci permette di scoprire il funzionamento di questo particolarissimo sparatutto con visuale in prima persona, il quale non può essere giocato in maniera tradizionale. Sebbene il gioco preveda che il protagonista elimini a suon di proiettili i nemici controllati dall'intelligenza artificiale che popolano l'arena, qualsiasi azione compiuta va eseguita a tempo di musica, con l'interfaccia che semplifica la vita del giocatore aiutandolo a tenere il ritmo. Il gioco in questione non ha ancora una data d'uscita e al momento gli sviluppatori hanno confermato solo ed esclusivamente il suo arrivo su PC attraverso Steam.

Prima di lasciarvi al movimentato video gameplay di Gun Jam, vi ricordiamo che tra gli annunci del Future Games Show troviamo anche il trailer di The Time I Have Left, particolare action game che ha aperto l'evento in diretta streaming.