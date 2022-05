Gunbrella: annunciato il nuovo action game in salsa noir di Devolver Digital

Approfittando dello spazio offerto dal nuovo Indie Showcase di Nintendo, Devolver Digital ha presentato ufficialmente Gunbrella, il nuovo action-adventure in grafica 2D a scorrimento sviluppato da doinksoft e in dirittura d'arrivo su Switch e PC.

Gunbrella è un action-adventure noir-punk ambientato in un mondo dipendente da una risorsa naturale in rapida diminuzione. I giocatori assumono il ruolo di un burbero boscaiolo in cerca di vendetta, armato del misterioso Gunbrella: un'arma da fuoco che funge anche da ombrello. La sua indagine si intreccia con i meccanismi interni di ghoul e gangster, poliziotti e la caduta dello sfruttamento aziendale.

Il gioco include un sistema di combattimento d'azione a scorrimento laterale che pone particolare attenzione sulla manovrabilità e le sparatorie ravvicinate. La tua pistola è anche uno strumento di movimento: usa l'ombrello per planare, oscillare, precipitare e tuffarti. Interroga e parla con un cast di personaggi bizzarri, e riporta ciò che impari nel tuo quaderno investigativo. Gestisci le tue risorse, trova rottami e pezzi di ricambio da scambiare con diverse munizioni e potenziamenti. Esplora vari luoghi e scopri i misteri del soprannaturale mentre spettri e mostruosità si materializzano in luoghi in cui il sangue è stato versato. Sul sito ufficiale del gioco trovate ulteriori dettagli al riguardo.

Gunbrella sarà pubblicato nel corso del 2023 su PC e Nintendo Switch. Durante l'Indie World è stato confermato che Ooblets arriverà anche su Switch.