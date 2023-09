Gunbrella ha una data di lancio su PC e Switch: disponibile la demo gratis

Dopo averlo presentato ormai più di un anno fa, Devolver Digital ha finalmente svelato la data di lancio di Gunbrella, il nuovo peculiare action game sviluppato da doinksoft atteso su PC e Nintendo Switch.

Come ci rivela il trailer che potete gustarvi in apertura, Gunbrella sarà disponibile su PC e su Switch a partire dal 13 settembre. Effettuando il preordine del gioco otterrete il titolo di debutto di doinksoft, Gato Roboto. Se siete già curiosi di avere un assaggio dell'esperienza, potete approfittare della demo gratuita ora disponibile per essere scaricata tramite gli store di Steam e Nintendo Switch.

Gunbrella è un'avventura d'azione cruda dai toni noir e punk ambientata in un mondo che sopravvive solo grazie a una risorsa ormai in rapido esaurimento. Indossa i panni infradiciati dalla pioggia di un rude boscaiolo in cerca di vendetta ed esplora una città sconosciuta armato solo del tuo Gunbrella, un'arma da fuoco di alto calibro che funge anche da ombrello. Nel corso della tua pragmatica indagine finirai per rimanere coinvolto nei meccanismi di un'inquietante congrega di ghoul e gangster, poliziotti e cultisti, e assisterai alle conseguenze dello sfruttamento aziendale.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Gunbrella per ulteriori approfondimenti sul promettente action in 2D di Devolver.