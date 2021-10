Gundam Battle Operation Code Fairy annunciato per PS5 e PS4

I giochi di Gundam continuano a riscuotere un notevole successo e sulla scia dei buoni risultati ottenuti negli ultimi anni Bandai Namco Games Japan ha annunciato Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy.

Il primo teaser di Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy non permette di capire granché, scopriamo però che il gioco verrà rivelato ufficialmente il 19 ottobre, in questa occasione ne sapremo quindi sicuramente di più.

La serie Mobile Suit Gundam Battle Operation è nata nel 2012 su PlayStation 3 con Mobile Suit Gundam Battle Operation ed è continuata su PS4 con Gundam Battle Operation NEXT e Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, l'ultimo disponibile anche su PlayStation 5 e di fatto l'unico dei tre ancora attivo mentre i server dei primi due giochi sono stati chiusi da qualche anno.

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy uscirà su PlayStation 4 e PlayStation 5, seguendo il modus operandi adottato per gli altri giochi della serie Battle Operation possiamo aspettarci anche in questo caso una produzione free to play con acquisti in-app.

Non è chiaro se il titolo Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy sia definitivo o se si tratti di una denominazione provvisoria, lo scopriremo tra poco più di dieci giorni quando Bandai Namco toglierà i veli al nuovo gioco del robottone Gundam.