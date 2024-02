Gundam Breaker 4: il Reveal Trailer celebra l'esplosivo ritorno dell'hack and slash

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole i fan di action ruolistici con il video gameplay di Elden Ring Shadow of the Erdtree, Bandai Namco guarda in direzione dei patiti di esperienze interattive a base di mech per annunciare ufficialmente Gundam Breaker 4.

Sviluppato da Crafts & Meister, il nuovo capitolo dell'iconica serie hack and slash sprona i giocatori a combattere i propri nemici da soli o in lobby composte da un massimo di altri 3 amici in cooperativa online. L'esperienza ludica e contenutistica confezionata dagli sviluppatori di Gundam Breaker 4 pesca a piene mani dalle radici del franchise per consentire agli appassionati vecchi e nuovi della serie di assemblare il 'Gunpla' dei propri sogni.

Il sistema di creazione dei mech attinge a una vasta gamma di mobile suit e di componenti a cui accedere attraverso la nuova modalità diorama, dando così modo agli utenti di immergersi appieno nelle atmosfere di questo franchise che ha dato vita a oltre 50 serie TV, film ed esperienze interattive, oltre a moltissimi prodotti di merchandise.

Il lancio di Gundam Breaker 4 è previsto più avanti nel 2024 su PC (Steam), PS4, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5. Date un'occhiata alle immagini e al video che trovate in calce e in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo.