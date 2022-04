Gundam Evolution, nuovo gameplay: lo shooter gratis per PS4 e PS5 nel video della Beta

Dalle colonne di IGN.com, i celebri Mobile Suit tornano in azione nel video gameplay tratto dalla Beta a porte chiuse di Gundam Evolution, il nuovo shooter gratuito di Bandai Namco per console PlayStation presentato nel corso dell'ultimo evento State of Play.

L'ultima fatica digitale della software house nipponica darà modo a tutti i fan del genere di pilotare i Mobile Suit della serie animata di Gundam per farli combattere in un contesto che vedrà due squadre da 6 mech fronteggiarsi per il controllo di diversi obiettivi.

I 25 minuti di video gameplay tratti dalla Closed Beta che sta avendo luogo in questi giorni in Giappone e Nord America ci permettono di sbirciare tra le pieghe di un'opera che, nella sua versione finale, darà accesso a un set di 12 Mobile Suit, ciascuno dotato di un proprio elenco di attacchi, equipaggiamenti unici ed elementi da personalizzare.

Il lancio di Gundam Evolution è previsto nel corso del 2022 su PS4 e in versione ottimizzata per PlayStation 5, con preset grafici per la risoluzione (4K) e la fluidità (60fps). Oltre alla dozzina di Mobile Suit, il nuovo gioco free-to-play di Bandai Namco offrirà l'accesso gratuito alle tre modalità Cattura, Distruzione e Dominazione. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video di annuncio di Gundam Evolution.