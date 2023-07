Gundam Evolution: il live service chiude a un anno dal lancio, le scuse di Bandai Namco

Gundam Evolution, live service che avrebbe voluto offrire ai fan dei mech un'esperienza longeva da godersi in multiplayer, è destinato a chiudere i battenti a poco più di un anno dal lancio. Ad annunciarlo è stata direttamente Bandai Namco Entertainment, che ha voluto anche cogliere l'occasione per scusarsi con la community del gioco.

In una nota rivolta ai giocatori, il produttore esecutivo Kazuya Maruyama ha confermato che il gioco sarà chiuso il 29 novembre, dopo essere stato lanciato a settembre del 2022. Maruyama ha affermato che la decisione è stata presa "con grande tristezza" da parte della compagnia: "Volevamo creare un titolo che riunisse i fan degli FPS e di Gundam. Abbiamo intrapreso delle sfide per creare un autentico sparatutto in prima persona di Gundam che potesse essere giocato a livello globale. Sfortunatamente, abbiamo stabilito che non è più possibile per noi fornire un servizio che soddisfi i nostri giocatori. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno giocato al gioco e ci hanno supportato fino a questo punto. Allo stesso tempo, vorremmo scusarci sinceramente con i nostri fan e giocatori".

Le vendite degli Evo Coins, la valuta premium in-game, si interromperanno dal 26 luglio. I giocatori che dovessero ancora disporre di monete potranno spenderle nello store del gioco fino alla data indicata. Bandai Namco ha dichiarato di non avere intenzione di effettuare rimborsi di monete o oggetti acquistati dagli utenti.

Nonostante la chiusura, la stagione 6 di Gundam Evolution rimane fissata per il 23 agosto, mentre la stagione che sancirà la fine del supporto da parte del team di sviluppo sarà disponibile a partire dal 25 ottobre. "Faremo del nostro meglio per garantire che i nostri giocatori possano godersi Gundam Evolution al massimo fino alla fine", ha concluso Maruyama.