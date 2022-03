Gundam Evolution, lo sparatutto free-to-play arriva su PS5 e PS4 nel 2022: nuovo trailer

Nel corso del State of Play di marzo ha trovato spazio anche Gundam Evolution, il nuovo sparatutto online free-to-play di Bandai Namco Entertaiment in arrivo su PS5 e PS4 che vi permetterà ancora una volta di vestire i panni dei celebri Mobile Suit.

L’esclusiva online Gundam Evolution è in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4 nel 2022. Conquistate la vittoria in battaglia in questo nuovo sparatutto free to play, in cui i giocatori possono pilotare i Mobile Suit della serie animata di Gundam in scontri 6v6 a obiettivi. Abbiamo lavorato sodo per sviluppare questo titolo e siamo molto emozionati di unire i fan degli sparatutto a quelli di Gundam. Date un’occhiata al trailer d’annuncio, con il tema principale di Gundam Evolution remixato dal noto DJ e fan di Gundam Steve Aoki!

Gundam Evolution è un free to play e presenta 12 Mobile Suit iniziali che tutti i giocatori possono pilotare gratuitamente, ognuno con attacchi ed equipaggiamenti unicii giocatori possono selezionare liberamente le loro Suit preferite e adattare il loro stile di gioco ai bisogni della squadra. Il titolo presenterà tre modalità di gioco: Cattura, Dominazione e Distruzione. Su PlayStation 5 sarà inoltre possibile giocare in 4K a 60fps. Trovate ulteriori approfondimenti sul gameplay a questo indirizzo.

Gundam Evolution arriverà con un network test per il Giappone e gli Stati Uniti d'America, regioni dove è già prevista la pubblicazione in simultanea. Bandai Namco sta lavorando per far arrivare il gioco anche in Europa, ma al momento non ci sono altri dettagli da condividere. Recentemente è stato annunciato anche SD Gundam Battle Alliance, in arrivo su PC e console nel 2022.