Gundam Evolution: lo sparatutto gratis sta per arrivare su PC e console, ecco le date

Dopo averci offerto un piccolo assaggio del gameplay della Beta di Gundam Evolution, Bandai Namco si rivolge a tutti gli appassionati di questa storica IP per annunciare la data di lancio ufficiale dello shooter gratuito in sviluppo per PC, PlayStation e Xbox.

Nell'interessante sparatutto sci-fi di Bandai Namco, i Mobile Suit torneranno in azione in un contesto multiplayer che vedrà due squadre da 6 mech fronteggiarsi per il controllo di diversi obiettivi e l'acquisizione di settori strategici.

I giocatori potranno pilotare un totale di 12 mech, ciascuno dei quali dotato di un proprio ventaglio di attacchi, equipaggiamenti unici, funzionalità speciali ed elementi da personalizzare. Nei due filmati propostici dal publisher giapponese ci viene fornita una panoramica delle attività da svolgere dei contenuti da acquisire partecipando alle sfide della Stagione 1.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo ai due trailer di cui sopra e vi informiamo che il lancio di Gundam Evolution è previsto per il 22 settembre su PC (Steam). Le versioni console saranno disponibili dall'1 dicembre su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: le console Sony e Microsoft di ultima generazione vanteranno due preset grafici per la risoluzione (4K) e la fluidità (60fps).