Gundam Versus: in arrivo i Mobile Suit ispirati alla serie SEED

Nel corso della giornata di ieriha annunciato l'arrivo indi nuovi Mobile Suit ispirati alla serie

Il Raider Gundam, pilotato da Clotho Buer, potete ammirarlo in azione nel trailer in cima alla notizia. In calce, invece, trovate lo Zaku 1 pilotato da Gerhart Schmitzer, già apparso in Mobile Suit Gundam: Zeonic Front per PlayStation 2. Entrambi saranno disponibili a partire dalla prossima settimana.

Altri due Mobile Suit faranno il loro debutto il 12 dicembre. Si tratta dell'Aegis Gundam pilotato da Athrun Zala in Gundam Seed e del GM Sniper II appartenente a Pierce Rayer del team White Dingo, apparso in Mobile Suit Gundam Side Story 0079: Rise From The Ashes per SEGA Dreamcast.

Vi ricordiamo che Gundam Versus è disponibile esclusivamente su PlayStation 4.