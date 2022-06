Gunfire Reborn arriva anche su Xbox Series X|S, sarà gratis col Game Pass

Allo showcase di Xbox & Bethesda sono stati annunciati moltissimi titoli che da PC arriveranno anche su console. Tra questi troviamo anche Gunfire Reborn, un prodotto molto apprezzato dal pubblico su Steam e dispositivi mobile (Android e iOS).

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Gunfire Reborn è uno sparatutto in prima persona roguelike in cui i giocatori vestono i panni di simpatici animali che devono sconfiggere nemici e boss in ambienti generati proceduralmente e impugnando armi da fuoco sempre più forti. Dopo aver accolto un discreto successo su PC, il colorato titolo si prepara quindi ad approdare esclusivamente sulla console di ultima generazione Microsoft, dal momento che sarà disponibile solo su Xbox Series X|S il prossimo ottobre 2022. Il colosso di Redmond ha inoltre confermato che il gioco potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi da tutti gli utenti abbonati a Xbox Game Pass, servizio il cui catalogo accogliere il gioco al day one.

Prima di lasciarvi al trailer di Gunfire Reborn in versione console, vi ricordiamo che nel corso dell'evento è stato anche annunciato che Naraka Bladepoint arriverà su Xbox Game Pass tra qualche giorno e includerà anche una campagna single player.