GungHo ha ben dieci giochi in lavorazione, alcuni saranno mostrati all'E3 2018

GungHo Online Entertainment non è un publisher particolarmente noto in Occidente ma l'informazione emersa dagli ultimi resoconti finanziari è comunque degna di menzione: secondo quanto riportato, la compagnia sarebbe attualmente al lavoro su ben dieci diversi giochi.

Sebbene non ci siano dettagli in merito, il publisher ha in cantiere dieci giochi per varie piattaforme, tra cui PC, console e smartphone, alcuni dei quali saranno mostrati all'E3 di Los Angeles in programma dal 12 al 14 giugno.

GungHo Online Entertainment è nota per franchise come Puzzle & Dragons (pubblicato da Nintendo in Occidente) e per la pubblicazione dei videogiochi di Suda51 in Asia (pubblicati da Deep Silver in Europa e Nord America), tra cui Let it Die e il nuovo Travis Strikes Again No More Heroes. Che Suda51 possa essere coinvolto in qualche nuovo progetto di GungHo? Lo scopriremo al prossimo E3...