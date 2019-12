Gungrave G.O.R.E non uscirà a dicembre, il gioco è stato rimandato al 2020

Iggymob ha annunciato che Gungrave G.O.R.E non uscirà a dicembre 2019 come inizialmente previsto. Il gioco è ora atteso nel corso del 2020, con una finestra di lancio ancora da stabilire.

Gungrave G.O.R.E è stato annunciato nel 2018 con pubblicazione prevista inizialmente per dicembre 2019 ma le cose non andranno così e per mettere le mani sul gioco sarà necessario attendere il prossimo anno. Gli sviluppatori si scusano per il ritardo, il tempo extra verrà utilizzato per migliorare alcuni aspetti del progetto e consegnare ai giocatori un prodotto rifinito in ogni dettaglio.

Il team ringrazia tutti coloro che hanno accolto positivamente Gungrave G.O.R.E citando nello specifico Sony Interactive Entertainment, Epic Games, Nightow Yasuhiro e Digic Pictures, oltre ai giocatori che hanno fatto sentire la propria voce fornendo feedback e input per migliorare il gioco.

Il trailer di Gungrave G.O.R.E pubblicato allo scorso Tokyo Game Show ha raggiunto quota un milione di visualizzazione nel primo weekend e cinque milioni in totale, numeri che hanno reso Iggymob orgogliosa di essere al lavoro su questo titolo, da qui la necessità di non voler affrettare i tempi, pubblicando in anticipo un gioco non ancora completo.