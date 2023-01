Gungrave G.O.R.E riceve Bunji con l'aggiornamento 1.02

Dopo aver risolto gran parte dei problemi riscontrati al lancio di Gungrave G.O.R.E, il publisher Prime Matter e gli sviluppatori del team di Studio Iggymob hanno finalmente annunciato sui social le novità introdotte nel gioco con l'aggiornamento 1.02.

Il nuovo update, rivelano gli sviluppatori, introdurrà nello sparatutto action il personaggio di Bunji, oltre a una serie di migliorie atte a rendere più stabile il titolo. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Con l'aggiornamento di oggi, il personaggio preferito della serie, Bunji (Il Lupo), è ora giocabile in tutte le fasi di Gungrave G.O.R.E, con tanto di obiettivi personali. I fan di Bunji hanno dovuto aspettare un po', ma l'impegno di Iggymob per rendere Gungrave G.O.R.E l'esperienza definitiva continua. Oltre alla possibilità di giocare nei panni di Bunji durante l'intera trama, l'aggiornamento di oggi include anche una serie di aggiornamenti di stabilità e migliorie generali per il gameplay di Gungrave G.O.R.E".

Per chi non conoscesse ancora il titolo in questione, si tratta del terzo capitolo principale della serie di Gungrave, il cui esordio è avvenuto ai tempi di PlayStation 2. Il gioco in questione vi mette nei panni di un antieroe moderno, con il compito di far fuori le orde di nemici assetati di sangue.

Per qualsiasi informazione a riguardo, potete consultare la recensione di Gungrave G.O.R.E realizzata dal nostro Francesco Mocerino.