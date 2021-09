Gungrave GORE: ecco il brutale gameplay trailer! Ikumi Nakamura collabora al progetto

Gli sviluppatori sudcoreani di Studio Iggymob presenziano al TGS 2021 per mostrare al pubblico della kermesse videoludica di Tokyo, e quindi a tutti noi, le primissime scene di gameplay di Gungrave G.O.R.E., il brutale action adventure realizzato sotto l'egida di Prime Matter.

Ad accompagnare questo filmato con tanto di scene dietro le quinte sul trailer di Gungrave GORE della Gamescom troviamo la conferma della partecipazione di Ikumi Nakamura nello sviluppo del titolo.

L'ex Creative Director di Ghostwire Tokyo e concept artist di Bayonetta lavorerà a stretto contatto con Yasuhiro Nightow, creatore dell'antieroe Grave, per infondere il suo stile e portare la sua esperienza nello sviluppo della dimensione a tinte oscure di Gungrave GORE. A tal proposito, Nakamura dichiara che "questa collaborazione è stata un momento davvero prezioso per me come fan della serie. L'esperienza vissuta mi ha anche fatto riflettere e ha contribuito a portare alla luce molti bei ricordi".

Anche il Senior VP di Studio Iggymob, Kay Kim, si dice entusiasta della collaborazione con Ikumi Nakamura e spiega come "la sua creatività e passione sono incredibili e, insieme al suo approccio unico allo sviluppo, è la combinazione perfetta per ciò che volevamo infondere in Gungrave GORE. Già in questo video potete vedere uno dei personaggi ideati da Ikumi Nakamura, nella sua speciale interpretazione dello Yensen Superior".

Il lancio di Gungrave GORE è previsto nel 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.