Gungrave GORE ha una data d'uscita! Il nuovo trailer ci prepara alla battaglia

Il redivivo Grave torna a far tremare i pilastri del cielo con l'ultimo video di Gungrave GORE che offre al team di Iggymob l'opportunità di fissare, finalmente, la data di lancio ufficiale di questo atteso action sparatutto.

Il ritorno dell'iconica serie ideata da Yasuhiro Nightow darà modo agli appassionati vecchi e nuovi di immergersi nelle atmosfere livide di una campagna principale che definire "violenta" sarebbe un pallido eufemismo.

Nei panni del giustiziere solitario di Nightow dovremo crivellare di colpi tutti coloro che oseranno ostacolare il nostro cammino, e a giudicare da quanto mostrato nell'ultimo video ci sarà da riempire parecchi caricatori delle doppie pistole Cerberus e degli altri equipaggiamenti di Grave, prima di giungere ai titoli di coda di un'odissea tutta carne, sangue e polvere da sparo.

L'Araldo della Resurrezione entrerà in azione il prossimo 22 novembre, giusto in tempo per l'uscita di Gungrave GORE su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sapevate che Ikumi Nakamura collabora allo sviluppo di Gungrave Gore? L'ex creative director di Ghostwire Tokyo e concept artist di Bayonetta ha lavorato a stretto contatto con il team Iggymob e lo stesso Yasuhiro Nightow per infondere il suo stile in alcuni dei personaggi e nemici che avremo modo di incontrare nel corso della campagna principale.