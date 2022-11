Gungrave GORE esce al day one su Xbox Game Pass oppure no?

Dopo una lunga assenza, la serie di Gungrave ritorna in scena su PC e console PlayStation e Xbox. A partire dal 22 novembre 2022, Gungrave GORE è disponibile su tutte queste piattaforme, ponendosi come un seguito diretto dei due giochi pubblicati originariamente su PlayStation 2.

Il frenetico Action potrebbe dunque attirare le attenzioni di chi ha giocato all'epoca i titoli originali oppure è amante del genere. Sappiamo dunque se, sulle piattaforme Microsoft, Gungrave GORE è disponibile al day one anche su Xbox Game Pass oppure no? La risposta è affermativa, il nuovo Gungrave è già al lancio a disposizione per tutti gli abbonati al servizio del colosso di Redmond, e tutti gli interessati possono dunque provarlo in qualunque momento senza dover sborsare un centesimo aggiuntivo.

Una prova in questo caso, tra l'altro, potrebbe essere caldamente consigliata: stando infatti alla nostra recensione di Gungrave GORE, l'opera targata Iggymob è afflitta da numerosi problemi, presentandosi con meccaniche fortemente basilari e ripetitive, scenari strutturati a corridoi e, in generale, una produzione poco ambiziosa. La presenza del gioco sul Game Pass si rivela a maggior ragione un'occasione d'oro per dargli una chance e capire se può effettivamente fare al caso vostro oppure no.

Sempre in tale ottica potete anche visionare l'Overview Trailer di Gungrave GORE, che si presenta in un tripudio di sangue, proiettili ed esplosioni.