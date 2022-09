Gungrave GORE su Game Pass, è ufficiale: sarà disponibile dal day one su PC, Xbox e Cloud

Il recente leak di Gungrave Gore su Xbox Game Pass trova ufficialmente conferma dalle pagine del "blog istituzionale" di Xbox Wire. Il violento sparatutto di Iggymob sarà disponibile sin dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass, con tanto di versione Cloud per gli iscritti al tier Ultimate.

I rappresentanti di Microsoft e dello studi Iggymob celebrano questa partnership invitando tutti gli appassionati a prepararsi per il ricco approfondimento sul gameplay di Gungrave GORE che verrà mostrato nel corso del Tokyo Games Show che si terrà tra il 15 e il 22 settembre.

L'approdo su Game Pass di Gungrave GORE darà modo a tutti gli abbonati al servizio verdecrociato di reindossare i panni del leggendario pistolero Grave dopo oltre venti anni dalle sue ultime, violente scorribande su console. La nuova avventura confezionata dagli sviluppatori giapponesi promette di offrire un'esperienza hardcore ed estremamente frenetica, con tanti nemici da ridurre a brandelli con l'ausilio di un arsenale pieno di pistole, fucili ed equipaggiamenti da sbloccare nel corso della campagna principale.

L'uscita di Gungrave GORE è prevista per il 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a PC o Xbox Game Pass. Sapevate che in Gungrave GORE ci sarà anche l'annunciatrice di Squid Game?