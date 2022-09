Gungrave GORE gameplay: l'eroe in stile Death Ronin nel costume ideato da Ikumi Nakamura

Con la conferma dell'arrivo di Gungrave GORE su Xbox Game Pass sin dal day one, il team Iggymob si concentra sull'esperienza di gioco da offrire ai fan vecchi e nuovi della serie mostrando in video il costume da Death Ronin ideato da Ikumi Nakamura.

Il caratteristico outfit sviluppato da Nakamura darà a Grave l'aspetto di un vero "giustiziere metropolitano", con tanto di maschera da ronin, cappello a tesa larga e un mantello che, ne siamo certi, si colorerà del sangue nemico in funzione del quantitativo di avversari fatti a brandelli dal nostro alter-ego.

Il costume Death Ronin di Ikumi Nakamura potrà essere indossato ingame da tutti coloro che effettueranno il preordine di Gungrave GORE a prescindere dalla propria piattaforma prediletta. In calce alla notizia trovate il video incentrato sul nuovo outfit di Grave e sul ventaglio di attacchi da utilizzare in battaglia attingendo a un ampio arsenale di armi e strumenti omicidiari.

La commercializzazione di Gungrave GORE è prevista per il 22 novembre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nella ludoteca degli iscritti al Game Pass. Sapevate che nel cast di Gungrave Gore ci sarà anche l'annunciatrice di Squid Game?