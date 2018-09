Gungrave Gore, Knives Out e Everybody's Golf VR annunciati per PlayStation 4

Continuano le news dall'evento PlayStation Line-Up Tour 2018 organizzato da Sony Interactive Entertainment Japan & Asia come antipasto del Tokyo Game Show in programma dal 20 al 23 settembre.

Nello specifico, sono stati annunciati nuovi titoli in arrivo su PlayStation 4: Caravan Stories, Knives Out (un Battle Royale Mobile molto popolare in Asia), Gungrave Gore e Everybody’s Golf VR, questi ultimi due compatibili con PlayStation VR. Purtroppo al momento non ci sono dettagli in merito e nessuno di questi titoli è stato confermato per il mercato occidentale.

Everybody’s Golf VR arriverà quasi certamente anche nel nostro continente, considerando la buona popolarità del franchise in Europa e Nord America, restiamo in attesa di saperne di più sul destino degli altri giochi citati.