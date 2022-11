Gungrave GORE: l'Overview Trailer è un tripudio di sangue, proiettili ed esplosioni

Dopo aver annunciato l'arrivo di Gungrave GORE su Game Pass, il team Iggymob ci rituffa ancora una volta nelle atmosfere del titolo per illustrarci gli aspetti più rappresentativi del gameplay, della storia e della grafica del violento sparatutto in procinto di approdare su PC, console e Game Pass.

L'ultimo progetto sviluppato in collaborazione con Ikumi Nakamura e Yasuhiro Nightow darà modo alla software house giapponese di costruire un'esperienza ludica incentrata, ovviamente, sulla figura del leggendario pistolero Grave, a quasi vent'anni di distanza dalle ultime scorribande su piattaforme casalinghe.

Basta dare un'occhiata al nuovo trailer per rendersi conto dell'approccio 'hardcore' adottato dai ragazzi di Iggymob per erigere l'impianto ludico e visivo di un'opera che consentirà ai patiti del genere di ridurre in brandelli i nemici attingendo a un'ampia rosa di equipaggiamenti e abilità speciali.

La commercializzazione di Gungrave GORE è attesa per il 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il video di Gungrave Gore con l'eroe in stile Death Ronin, uno dei tanti contributi di Ikumi Nakamura all'ultimo sparatutto di Iggymob.