Gungrave GORE: pallottole roventi nel video gameplay con Brandon Heat

Dopo aver indossato i panni del Death Ronin di Ikumi Nakamura per Gungrave GORE, il giustiziere solitario dell'ultimo sparatutto targato Iggymob torna in azione assumendo questa volta le fattezze di Brandon Heat.

Ucciso dal suo migliore amico Harry McDowell, Brandon tornerà in vita come Grave per falciare tutti coloro che oseranno ostacolarlo. Il nuovo video confezionato dagli autori di Iggymob ci permette così di sfogliare l'ampio ventaglio di abilità speciali da utilizzare reindossando idealmente l'abito di Brandon Heat.

L'approccio al gameplay adottato dagli sviluppatori giapponesi per la 'versione umana' di Grave sarà incentrato quasi esclusivamente sull'impiego in battaglia della coppia di pistole semiautomatiche SIG Sauer P226, grazie alle quali poter rovesciare sugli avversari una vera e propria pioggia di proiettili in un tripudio di esplosioni ed effetti particellari.

Il lancio di Gungrave GORE è previsto per l'ormai non troppo lontano 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre per la giornata di martedì 22 novembre è atteso l'arrivo del titolo nel catalogo degli abbonati a PC e Xbox Game Pass. Sapevate che nel cast dei personaggi secondari di Gungrave GORE ci sarà anche l'annunciatrice di Squid Game?