Gungrave GORE per PS4, mostrato il primo Story Trailer

Gli autori di Iggymob ci tuffanno nelle atmosfere "jappo-western" di Gungrave GORE con il primissimo Story Trailer dedicato a questo intrigante videogioco tratto dallo sparatutto SEGA di Yasuhiro Nightow e dall'omonima serie anime.

Dal punto di vista delle meccaniche di gameplay, lo Story Trailer confezionato da Iggymob non chiarisce la natura dell'esperienza di gioco offertaci: non sappiamo, quindi, se sarà incentrata sugli scontri FPS come il recente Gungrave VR di XSEED o se, al contrario, sarà caratterizzata da un'impronta action-adventure "alla Devil May Cry" con visuale in terza persona.

Il progetto di GORE si avvale della collaborazione di RED Entertainment, la storica casa di sviluppo di Tokyo conosciuta dagli estimatori di videogiochi giapponesi per aver dato forma a Gungrave Overdose e alla serie di Record of Agarest War.

Il lancio di Gungrave G.O.R.E. dovrebbe avvenire alla fine del 2019 in esclusiva su PlayStation 4, o almeno queste sono le tempistiche comunicate dagli autori di Nightow con il primo teaser trailer dedicato alla storia e al setting narrativo di questo titolo.

Maggiori informazioni sul progetto, dalla giocabilità ai protagonisti della storia, verranno condivise dagli sviluppatori nipponici nel corso dei prossimi mesi attraverso le pagine del sito ufficiale aperto per l'occasione.