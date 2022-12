Gungrave GORE si rifà il look: c'è il Cel-Shading tra le ricche novità della Patch 1.01

Il tripudio di sangue, proiettili ed esplosioni di Gungrave GORE prosegue con la prima patch post-lancio. Lo studio Iggymob sta infatti provvedendo al rollout dell'Update 1.01 su PC e console: l'aggiornamento risolve numerosi bug, apporta diverse migliorie al gameplay e introduce una modalità in Cel Shading.

Scorrendo il lungo elenco degli interventi compiuti dagli sviluppatori sudcoreani, infatti, è impossibile non notare il passaggio in cui il team Iggymod spiega di aver 'rifatto il look' a Gungrave GORE introducendo un'apposita modalità grafica che dona al titolo un aspetto completamente nuovo grazie al Cel-Shading.

Tra le tante novità della patch 1.01 spicca anche l'aggiunta di tre animazioni 'in idle' che si attivano quando Grave non compie alcun movimento per almeno 10 secondi. L'aggiornamento interviene poi sui tanti problemi che hanno piagato l'esperienza di gioco vissuta dagli acquirenti della prima ora e da chi ne fruisce dal day one su Xbox Game Pass. Tra le migliorie introdotte, troviamo ad esempio l'opzione per il fuoco automatico completo e dei profondi bilanciamenti ai livelli di difficoltà, oltre a delle modifiche ad ampio spettro sulle abilità e sugli equipaggiamenti del protagonista.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Gungrave GORE, botte da orbi a colpi di bara su Game Pass a firma di Francesco Mocerino.