Gungrave GORE fa strage di nemici alla Gamescom: uscirà nel 2022 su PC e console

Gli autori Iggymob riaprono una finestra sulla cruenta dimensione di Gungrave per mostrarci un nuovo, violentissimo trailer in cinematica di Gungrave GORE che conferma l'uscita dell'action adventure su PC, PlayStation e Xbox nel corso del prossimo anno.

Nel video proposto da Iggymob, gli autori del prossimo capitolo della serie nata con l'omonimo sparatutto SEGA di Yasuhiro Nightow e con il relativo anime immortalano l'eroe impegnato a fare a brandelli gli sfortunati membri di una gang.

Nel dare forma a questo ambizioso progetto, Iggymob si avvarrà della collaborazione di RED Entertainment, la casa di sviluppo di Tokyo occupatasi in passato di Gungrave Overdose e della serie di Record of Agarest War. Il cinematic trailer, però, non fornisce delle indicazioni sull'esperienza di gioco e, di conseguenza, non contribuisce a chiarire la natura di questo titolo: assumerà i contorni di un action "in stile Devil May Cry" o proporrà delle sfide sparatutto con visuale in prima o terza persona?

In attesa di svelare questo importante aspetto, vi lasciamo in compagnia del nuovo video di Gungrave GORE mostrato durante il Future Games Show e vi ricordiamo che l'ultima fatica digitale di Iggymob e RED Entertainment sarà disponibile dal 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.