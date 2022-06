Gungrave GORE: la strage di nemici riprende con le nuove immagini ingame

Le fucine digitali di Iggymob colgono l'occasione offertagli dall'apertura della pagina Steam di Gungrave GORE per riaprire una finestra sulla violenta dimensione del loro prossimo action-sparatutto e mostrarci delle immagini ingame inedite.

La scheda confezionata da Valve propone anche un'interessante descrizione delle attività che dovremo svolgere nel prossimo capitolo della serie nata con l'omonimo sparatutto SEGA di Yasuhiro Nightow.

Nella sinossi della nuova, cruenta esperienza interattiva edita da Prime Matter, Iggymob spiega che "in Gungrave GORE sarai l'antieroe per eccellenza! Impugna armi brutali, danza tra i proiettili e annienta orde di nemici in un tripudio di iperviolenza. Vivi una storia di vendetta, amore e lealtà in uno shooter d'azione in terza persona ispirato ai migliori esponenti del game design orientale e occidentale".

Gli scatti ingame condivisi da Iggymob rispecchiano questa descrizione mostrandoci "l'araldo della resurrezione" che, per avere la meglio contro i suoi avversari, non ha altra scelta se non quella di attaccarli frontalmente in un tripudio di brutalità, esplosioni e brandelli di carne strappati a forza dalle pallottole sparate contro i nemici dalle doppie pistole Cerberus.

La comparsa della scheda Steam di Gungrave GORE lascia presagire l'arrivo di importanti novità legate, ad esempio, alla data di lancio o anche solo alla pubblicazione di un nuovo video gameplay. Nel frattempo, vi lasciamo alle immagini in galleria e, qualora ve lo foste perso, all'ultimo, brutale gameplay di Gungrave GORE.