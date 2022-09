Gungrave GORE, nuovo video: l'annunciatrice di Squid Game su unisce al cast

Dopo averci preparati alla battaglia con il video di lancio di Gungrave GORE, Iggymob è lieto di presentare il nuovo membro del cast del loro spartatutto a tinte splatter: Youngsoo Jun, l'attrice e doppiatrice che ha prestato la propria voce al personaggio della misteriosa annunciatrice di Squid Game.

Nel nuovo video confezionato da Iggymob, Youngsoo Jun si dice entusiasta di entrare a far parte di questo progetto dopo l'esperienza di Squid Game che le ha dato visibilità internazionale. L'inconfondibile voce di Jun contribuirà a infondere ulteriore carattere al personaggio di Quartz, una dei tanti PNG che graviteranno attorno alla carismatica figura del pistolero Grave.

Nei panni dell'antieroe Grave, i giocatori avranno modo di falciare tutti coloro che oseranno ostacolare il suo cammino, riducendoli a brandelli con l'ausilio di un arsenale pieno zeppo di fucili, pistole e strumenti omicidiari d'ogni sorta.

La cruenta avventura del protagonista di Gungrave GORE ripartirà il 22 novembre con il lancio del titolo su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In calce e in cima alla notizia trovate il video e le nuove immagini ingame offerteci da Iggymob: nelle ultime novità condivise da Iggymob non trovano riscontro i rumor sul possibile arrivo di Gungrave GORE su Game Pass, ma rimaniamo comunque in attesa di una smentita definitiva.