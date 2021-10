Gungrave GORE, nuovo video: la battaglia infuria al ritmo della colonna sonora

Dopo aver confermato la collaborazione di Ikumi Nakamura in Gungrave GORE, Prime Matter confeziona un nuovo video per presentare i due compositori della colonna sonora, Shibata Tetsuya e Aoki Yoshino.

Ai due esperti del settore che hanno firmato le colonne sonore di DmC, Final Fantasy XV e Breath of Fire spetterà il compito di rappresentare in musica la frenetica avventura da vivere nei panni di Grave. Con il prezioso contributo di Tetsuya e Yoshino, Prime Matter e gli sviluppatori dello Studio Iggymob promettono di elevare l'esperienza di gameplay e il sistema di combattimento traendo ispirazione dei brani della soundtrack originale.

In questo modo, gli emuli del guerriero ideato da Yasuhiro Nightow potranno immergersi a capofitto nelle atmosfere livide della campagna principale per fare a fette e crivellare di colpi tutti coloro che oseranno ostacolare il cammino intrapreso dal redivivo Grave. Basta dare un'occhiata al nuovo video per farsi un'idea del tenore ludico e contenutistico di questa opera action TPS a tinte hardcore.

La commercializzazione di Gungrave GORE è prevista nel 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, eccovi il brutale video di Gungrave Gore dalla Gamescom 2021.